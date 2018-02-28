Исекешев рассказал, как устроиться на работу в акимат

Аким столицы заявил, что в акимате работы много и на рабочее место возьмут без всякого "телефонного права".

Фото : kapital.kz

Аким Астаны Асет Исекешев заявил, что для работы в акимате достаточно быть "патриотами с горящими глазами", передает Sputnik Казахстан. "В структуре акимата порядка 800 вакансий. Работа есть. В самих акиматах – около 80. Приходите, мы берем всех без всякого "телефонного права", тех, кто готов работать на благо", — сказал Исекешев в ходе отчетной встречи. Глава города отметил, что местные власти действуют по принципу "Начни с себя" и меняют требования к рабочей силе. Фото kapital.kz

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