Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Исекешев рассказал, как устроиться на работу в акимат

Аким столицы заявил, что в акимате работы много и на рабочее место возьмут без всякого "телефонного права".

Фото : kapital.kz28 февраля 2018, 14:21

Аким Астаны Асет Исекешев заявил, что для работы в акимате достаточно быть "патриотами с горящими глазами", передает Sputnik Казахстан.

"В структуре акимата порядка 800 вакансий. Работа есть. В самих акиматах – около 80. Приходите, мы берем всех без всякого "телефонного права", тех, кто готов работать на благо", — сказал Исекешев в ходе отчетной встречи.

Глава города отметил, что местные власти действуют по принципу "Начни с себя" и меняют требования к рабочей силе.

Фото kapital.kz


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты