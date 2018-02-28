KIA показала обновлённую Optima для Европы
Компания KIA Motors Corporation официально рассекретила обновлённую версию модели KIA Optima, предназначенную для европейского рынка.
Помимо всех изменений обновлённая KIA Optima 2018 модельного года получила новый бензиновый и дизельный мотор, объёмом 1,6 литра. Агрегат на «тяжелом» топливе пришёл на смену 1,7-литровому двигателю (141 л.с., 340 Нм). новый агрегат генерирует 136 сил (320 Нм).
В свою очередь, новый 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель способен выдавать 180 лошадиных сил. В компании пояснили, что в гамме доступных силовых агрегатов новый мотор располагается между 2,0-литровым атмосферным двигателем (163 л.с.) и 2,0-литровым надувным мотором (245 л.с.).
Новый 180-сильный двигатель седана и универсала KIA Optima 2018 модельного года трудится в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой переключения передач с двумя сцеплениями.
Что касается внешнего вида и списка оснащения обновлённого седана и универсала KIA Optima 2018 модельного года для Европы. У автомобиля изменился передний и задний бампер, появилась немного пересмотренная радиаторная решётка, модифицированная оптика и новые наборы колёсных дисков (16–18 дюймов).
В салоне «посвежевшего» седана и универсала KIA Optima появилась улучшенная «баранка». Кроме этого модель получила улучшенные материалы отделки внутреннего убранства. В арсенале автомобиля значится мультимедиа-комплекс с 7- или 8-дюймовым монитором (Apple CarPlay/Android Auto) и несколько систем безопасности и помощи водителю.
Немаловажен тот факт, что обновлённый седан и универсал KIA Optima 2018 модельного года получили новый режим Smart в управляющей электронике. При его активации электронные «мозги» машины самостоятельно включает и выключает другие режимы исходя из текущей дорожной ситуации.
Европейские продажи обновлённого седана и универсала KIA Optima стартуют в третьем квартале 2018 года. Цены и комплектации автомобилей огласят ближе к запуску.
Via livecars
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