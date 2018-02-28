Для опекунов детей-инвалидов введут бесплатный проезд в Астане

Аким столицы поручил ускорить принятие этого решения.

Аким Астаны Асет Исекешев ответил на жалобу матери детей-инвалидов, у которой ежедневно возникают конфликты с кондукторами в автобусах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликты возникают из-за того, что проезд в автобусах Астаны для опекунов детей-инвалидов бесплатный только в присутствии ребёнка в возрасте до 7 лет.

«У нас каждый день конфликты с кондукторами, чуть ли не до драки доходит, они отнимают у нас синие книжки, требуют карточки по проезду. У меня двое детей-инвалидов, нет личного транспорта, каждый день езжу на автобусах. Один проезд 90 тенге. Я должна с собой ребёнка таскать, чтобы проехать бесплатно?», - обратилась горожанка в ходе отчётной встречи акима с населением.

Начальник управления занятости Ермек Оспанов заверил, что проблема решается, финансирование заложено. Сейчас документы находятся в палате предпринимателей, так как решение задевает интересы малого и среднего бизнеса. В свою очередь Асет Исекешев поручил ускорить принятие решения по обеспечению бесплатным проездом опекунов детей-инвалидов.

Фото alau.kz

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