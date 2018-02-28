Составить аргументированное решение

Жомарт Рустембеков,

председатель судебной коллегии

по гражданским делам

Жамбылского областного суда

Построение правового государства, где надежно гарантированы права человека и гражданина, обеспечено верховенство закона, устойчиво функционируют основные демократические институты, неосуществимо без создания сильной и независимой судебной власти.

Согласно Конституции судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан. Акты правосудия выносятся от лица государства и подлежат обязательному исполнению всеми физическими и юридическими лицами.

Судебный акт - это официальный документ органов государственной власти, который выносится судом с целью осуществления правосудия и судебного управления. Судебный акт является одним из многочисленных жанров официально-делового стиля, в частности законодательного (юридического) подстиля, и, с одной стороны, имеет характеристики, присущие любому официальному документу, с другой - отличается некоторой спецификой. Судебный акт отражает авторитет государственной власти, поэтому должен составляться с учетом определенных языковых и стилистических особенностей.

В соответствии с действующим Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан судебные акты выносятся в виде решения, определения, постановления и судебного приказа.

Судебное решение - судебный акт суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу (ч. 1 ст. 223 ГПК).

Не стоит забывать, что судебные решения имеют достаточно широкий круг адресатов - от участников процесса, которые не знакомы с юридической терминологией и содержанием правовых предписаний, до компетентных лиц, которые знакомятся с судебным решением. Но для всех них судебное решение должно быть не только понятным, но и убедительным как в части установления обстоятельств по делу на основе доказательств, так и в их правовой оценке. В ГПК и разъяснениях Верховного Суда хоть и содержатся требования к структуре наполнения судебного решения, однако каждый судья излагает текст по-своему. И часто случается так, что этот текст имеет грамматические ошибки, перенасыщен правовой лексикой, не содержит оценки всех предоставленных, принятых или отвергнутых доказательств, игнорирует правовые аргументы по фактам дела или вообще основывается на противоречивых выводах. Такое решение трудно понять сторонам, не имеющим юридического образования.

Решение излагается в письменном виде судьей. Важность соблюдения письменной формы при вынесении решения подчеркивается тем, что в п. 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении» указано, что оглашение устных выводов, не облеченных в установленную законом письменную форму и не подписанных судьей, судебным решением не является.

Обязательность письменной формы изложения судебного решения в виде отдельного документа определяет набор языковых средств, используемых для передачи информации, обусловливает необходимость применения юридической техники, что является важным приемом методики составления судебного решения.

Между тем законодательство зарубежных государств по-разному регулирует форму судебного решения. Как правило, оно должно быть подготовлено судьей в письменном виде. Однако в ряде государств предусматривается вынесение решения в устной форме. Например, в Англии, последовательно проводится принцип устности процесса, судебное решение провозглашается судьей устно с отражением его содержания в стенограмме судебного разбирательства. В Испании в судах по трудовым делам форма судебного решения поставлена в зависимость от цены иска - по мелким искам решение выносится устно. В Австрии применяется смешанный вариант, решение провозглашается устно, а затем в предусмотренный законом срок готовится судебной канцелярией в письменном виде.

Но не стоит забывать, что важнейшим условием принятия качественного судебного решения является взвешенная аргументация. Само это понятие означает «способность убеждать в истинности выдвинутого утверждения». При этом основой аргументации издавна принято считать приемы последовательного выведения умозаключений и эффективного их представления. Право, являясь одним из важных инструментов воздействия на общество, также предполагает активное использование аргументации. Наиболее очевидным подтверждением ее значимости служит нормативное закрепление правил доказывания (аргументации) в ходе рассмотрения гражданских дел. Аргументация, пожалуй, настолько важна, что может быть признана одной из ключевых характеристик в процессе принятия качественного решения.

Одной из основ составления качественного аргументированного судебного решения является грамотное изложение его мотивировочной части. Но и здесь процессуальное законодательство ряда стран имеет свою специфику и различные подходы в отражении данной части судебного решения.

К примеру, в Гражданском процессуальном уложении Германии допускается составление решений без мотивировочной части. Однако указано на конкретные случаи, когда это возможно. В частности, когда недопустимость обжалования очевидна, если стороны отказались от обжалования решения или основное содержание мотивировочной части занесено в протокол, при вынесении заочного решения, а также на основании признания требования или отказа от требования.

Небезынтересными, на мой взгляд, являются проводимые в настоящее время в Российской Федерации реформы процессуального законодательства, одна из которых связана с новацией, отменяющей обязанность судов составлять мотивировочную часть решения по многим категориям дел.

Представленный законопроект предусматривает обязанность суда составить мотивированное решение по рассмотренному им делу только в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Таким образом, никакой возможности отказать в составлении мотивированного решения, если сторона ходатайствует о его составлении, проектом не предусмотрено.

Несомненно, плюсами такой новации является снижение действующей нагрузки на судей общей юрисдикции, в производстве которых в своем большинстве находится огромное количество «мелких» споров, например, о расторжении браков супругов, взыскании налоговых недоимок, коммунальных платежей или отдельных категорий имущественных споров при небольшой цене иска. Подтверждается этот тезис тем простым фактом, что обжалуется по существу минимальное количество всех решений. В остальных случаях стороны не имеют возражений против позиции суда первой инстанции.

При этом на практике для ускорения процесса мотивировочные части копируются вместе с ошибками и опечатками из других дел, что не приносит никакой пользы и подрывает одновременно уважение и доверие к судебной системе.

Таким образом, отказ от мотивировочной части - это существенная экономия времени судей и работников аппарата суда, при этом никакого вреда от такого решения быть не может, так как во всех случаях, когда сторонам нужна мотивировочная часть для похода в апелляцию или просто для понимания логики судьи, суды обязаны ее изготовить.

Вместе с тем интересна позиция противной стороны данных нововведений, которые, указывая, что в стремлении оптимизировать нагрузку на судей за счет освобождения от указания мотивов решения законодатель упускает из виду, что целью судебного решения и самого правосудия является подлинная защита прав и законных интересов граждан, достижение которой возможно лишь при условии вынесения мотивированных, т.е. законных и обоснованных, с точки зрения содержания, решений. И дело не только в том, что суды проверочных инстанций судят о принятых решениях по мотивировочной части судебного акта. По содержанию судебного решения у граждан, прежде всего у участников гражданского процесса, формируется представление о законности в обществе и ощущение защищенности от правонарушений или недоверие к суду. Реализация новых правил неизбежно повлечет проблемы, с которыми столкнутся участники гражданского процесса на практике. Не секрет, что многие из граждан, пришедших в суд, не всегда могут позволить себе иметь опытного представителя по делу, который мог бы своевременно заявить суду просьбу о составлении мотивированного решения. Также до конца не решен вопрос с лицами, которые не принимали участия в деле и ознакомились с резолюцией суда лишь по прошествии более значительного времени.

Думается, что введение в гражданский процесс подобных нововведений при их положительном опыте продвижения представляется положительным, так как способствует реализации важнейших задач судопроизводства, снижению судебной нагрузки на суды общей юрисдикции и увеличению эффективности и повышению качества правосудия в целом.

Однако не стоит забывать, что при выработке наиболее оптимальной модели процесса необходима тщательная проработка всех взаимоувязанных вопросов с учетом нашего исторического опыта, национального менталитета и традиций.