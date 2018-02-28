Сумма пенсионных накоплений казахстанцев составляет 7,8 трлн тенге

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2018 года составила 7,8 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр АО «ЕНПФ».

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 февраля 2018 года составило 10,10 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов - 9,62 млн единиц. Количество ИПС вкладчиков (получателей) по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов составило 444 тыс. единиц, а по учету добровольных пенсионных взносов - 39 тыс. единиц.

Общая сумма поступлений в январе 2018 года составила 65,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 млрд, то есть прирост составил 7%.

Средняя сумма накоплений у мужчин предпенсионного возраста, которые находятся в системе более 16 лет, составляет порядка 2,6 млн тенге, у женщин - порядка 2 млн тенге. Накопления вкладчиков предпенсионного возраста, которые делают регулярные (не менее 9 раз в год) взносы, составляют порядка 3,3 млн тенге у мужчин и 2,3 млн у женщин.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков ЕНПФ, на 1 февраля составила 9,8 млрд тенге. Доходность пенсионных активов Фонда за январь месяц составила 0,13%, при этом если сравнивать доходность и уровень инфляции в годовом выражении (январь 2017 - январь 2018), то эти показатели составили 7,88% и 6,8% соответственно.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь 2018 года составила 48,9 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 1,3 млрд тенге. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 43,14 млрд тенге, из них в страховые организации 2,09 млрд тенге.

В январе 2018 года подали электронные заявления на открытие индивидуального пенсионного счета - порядка 100 вкладчиков, для сравнения за полгода 2017 года с момента запуска электронных услуг таких вкладчиков было около 250, то есть прирост за один месяц текущего года составил 60%.

Количество вкладчиков, внесших изменения в свои реквизиты, составило порядка 950, для сравнения почти столько же вкладчиков (1 180 человек) воспользовались этим сервисом за шесть месяцев прошлого года. Всего с момента запуска электронных услуг на сайте Фонда ими воспользовались почти 3,5 тыс человек.