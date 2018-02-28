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В 2017 году в столице было создано 19 тысяч новых рабочих мест

 

В ходе отчетной встречи с населением аким Астаны Асет Исекешев сообщил о том, как в столице решаются вопросы трудоустройства, передает официальный сайт столицы акимата.

«В прошлом году было создано 19 тысяч новых рабочих мест, из них 15 тысяч были созданы в сфере малого и среднего бизнеса», - отметил аким.

Кроме этого, в столице была принята новая программа «Астана - город сильных духом людей». На сегодняшний день реализуются 12 крупных проектов. В трех парках города появились спортивные площадки.

«В целях поддержки родителей детей с ограниченными возможностями были проведены: республиканская конференция, организованы спортивные состязания и ярмарка вакансий. Работа в этом направлении будет продолжена», - подчеркнул аким.

 

28 февраля 2018, 14:31
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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