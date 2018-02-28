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Абдрахманов с главой МИД КР обсудил арест депутата Жогорку Кенеша 

Депутат был задержан в ходе спецоперации.

Фото : mfa.gov.kg28 февраля 2018, 14:34

27 февраля 2018 года в Будапеште Министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев в рамках участия на пленарном заседании министерской встречи «Центральная Азия+Вышеградская группа» провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел РК К.Абдрахмановым, сообщает Zakon.kz.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих визитов и встреч на уровне руководства КР и РК, а также вопросы перспективных направлений двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах, сотрудничество в рамках международных организаций.

Отдельно были также рассмотрены процедурные вопросы по прояснению всех обстоятельств, связанных с арестом и гражданством депутата ЖК КР Асылбек уулу Дамирбека.

Напомним, 15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана. Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком».13 из них являются сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. Ранее сообщалось, что 16 человек были арестованы в ЮКО.

Фото: mfa.gov.kg


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