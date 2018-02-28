В соответствии с пунктом 4 статьи 542 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила взаимодействия органов государственных доходов и уполномоченных экономических операторов.

В частности, оператор при совершении таможенных операций с применением предоставленных ему при включении в реестр уполномоченных экономических операторов (далее - Реестр) специальных упрощений взаимодействует с органами государственных доходов, в которых согласно Свидетельству о включении в Реестр уполномоченных экономических операторов (далее - Свидетельство) в соответствии со статьей 531 Кодекса, могут производиться таможенные операции с применением специальных упрощений.

Оператор, осуществляющий свою деятельность по Свидетельству первого и третьего типов после получения информации о включении в Реестр не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до совершения таможенных операций направляет в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) следующие сведения:

список должностных лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие, из числа руководителей и находящихся в его штате лиц, ответственных за совершение таможенных операций с применением специальных упрощений, с указанием для каждого должностного лица фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), занимаемой должности, контактного телефона, адреса электронной почты;

фотографии средств идентификации, налагаемых Оператором на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, с приложением документов с характеристиками средств идентификации;

информацию о транспортных средствах Оператора, осуществляющего перевозку (являющегося перевозчиком).

Оператор, осуществляющий свою деятельность по Свидетельству второго и третьего типов после получения информации о включении в Реестр не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до совершения таможенных операций направляет в уполномоченный орган следующие сведения:

информацию о разрешительном порядке доступа работников и лиц, ответственных за совершение таможенных операций, на участок территории (площадки, помещения), имеющий статус зоны таможенного контроля;

о применяемых средствах идентификации;

фотографии средств идентификации, налагаемых Оператором на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, с приложением документов с характеристиками средств идентификации;

список работников, в должностные обязанности которых входят организация и (или) совершение таможенных операций;

список должностных лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие, из числа руководителей и находящихся в его штате лиц, ответственных за совершение таможенных операций с применением специальных упрощений, с указанием для каждого должностного лица фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), занимаемой должности, контактного телефона, адреса электронной почты.

Для применения специальных упрощений, предоставляемые Оператору в зависимости от типа Свидетельства в соответствии со статьей 536 Кодекса, в том числе в случае возникновения нештатных ситуаций, орган государственных доходов определяет должностных лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие, и формирует их список должностных лиц с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), занимаемой должности, контактного телефона, адреса электронной почты и направляет данный список в уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о включении в Реестр Оператора.

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сведений в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих Правил направляет Оператору сводный список должностных лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие.

Орган государственных доходов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о включении в Реестр Оператора доводит списки лиц Оператора, уполномоченных осуществлять взаимодействие, до сведения сотрудников, осуществляющих таможенное декларирование.

В списки уполномоченных лиц при необходимости вносятся изменения и дополнения, которые незамедлительно доводятся участником взаимодействия, инициировавшим такие изменения, до сведения другого участника.

Для прибытия и размещения транспортных средств, перевозящих товары, находящихся под таможенным контролем, и в целях применения специального упрощения, предусматривающего проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях Оператора, включая завершение таможенной процедуры таможенного транзита, Оператор выделяет и обозначает специальными обозначениями «Зона таможенного контроля» участок территории (площадки, помещения), который имеет статус зоны таможенного контроля. При этом Оператор обеспечивает разрешительный порядок доступа работников и иных лиц на участок территории (площадки, помещения), имеющий статус зоны таможенного контроля.

Взаимодействие Оператора и органа государственных доходов по прибытии транспортного средства при доставке товаров в зону таможенного контроля, созданную на участках территории (площадки, помещения) Оператора, осуществляется в соответствии со статьей 539 Кодекса.

На транспортных средствах Оператора наносится опознавательный знак «АЕО», представляющий собой надпись белыми буквами «АЕО» на синем фоне (буквы: высота - 200 мм; толщина штриха буквы - 20 мм), утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении опознавательного знака транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора» от 18 января 2018 № 42 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16304).

Снятие средств идентификации, наложение на грузовые отделения транспортных средств и осуществление выгрузки товаров производится Оператором. Вскрытие грузовых отделений транспортных средств и снятие средств идентификации фиксируется в соответствующем журнале снятия средств идентификации.

Для совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, убытием товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза, таможенным декларированием и выпуском товаров в первоочередном порядке в органе государственных доходов предусматривается отдельное место (окно).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.