Биртанов: Дистрибьюторы зарубежных компаний зомбируют наших врачей

Очень важно проводить работу по продвижению отечественных брендов среди медработников и пациентов.

Когда говорится о лекарственном обеспечении отечественными фармацевтическими препаратами, часто употребляется термин «национальная безопасность». И мало кто действительно понимает, что это такое. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года заявил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

"В прошлом году в ряде регионов не состоялся закуп некоторых вакцин. В результате чего не было полноценного охвата вакцинацией от гепатита А той категории детей, которой она была нужна. Это одна из причин вспышки этой болезни. Есть такая проблема, когда лекарственные препараты, особенно вакцины, мы не можем закупить, поскольку производители не завозят в Казахстан по разным причинам. Поэтому вопрос локализации производства очень даже прямой вопрос национальной безопасности, сохранения здоровья наших граждан", - сказал он.

Биртанов отметил, что в Казахстане продолжается реализация мер по поддержке отечественных производителей.

"Очень важно, чтобы коллеги в рамках национальной лекарственной политики правильно людям разъясняли эту идеологию. Ведь не секрет, что зарубежные фармацевтические компании, их дистрибьюторы активно проводят маркетинговую работу по продвижению своих препаратов. К сожалению, они зачастую используют не этические формы, говоря и зомбируя наших врачей о том, что европейские препараты лучше, чем индийские. Или что индийские лучше, чем казахстанские. Этого быть не должно", - добавил он.

Министр также указал на то, что министерство и государство в целом, несет полную ответственность за качество всех лекарств, зарегистрированных на территории Казахстана и ввезенных по официальному каналу. Поэтому очень важно проводить работу по продвижению отечественных брендов среди медработников и пациентов.

По информации ведомства, по итогам 2017 года рост производства в промышленном секторе обеспечен за счет роста в фармпромышленности на 42%. В 2017 году у отечественных производителей закуплено на 17% больше лекарственных средств (с 398 наименований до 478), что привело к экономии до 17,3 млрд. тенге. В 2017 году заключены 25 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на поставку 873 наименований лекарств и изделий медназначения.

Фото: ob-zor.ru

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Екатерина Ионова

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