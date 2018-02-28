Капсулу Virgin Hyperloop One показали в Дубае

Прошлогодний прототип разгонялся на тестовом треке до скорости в 387 километров в час.

Генеральный директор Virgin Hyperoop One посетил неделю инноваций в Объединённых Арабских Эмиратах, где продемонстрировал полноформатную модель пассажирской капсулы будущей транспортной системы. В прошлом году компания тестировала прототип пассажирской капсулы, но с того времени она претерпела значительные изменения, сообщает hi-news.ru.

Прошлогодний прототип разгонялся на тестовом треке до скорости в 387 километров в час, но его внутреннее убранство было гораздо более аскетичным по сравнению с новой моделью, привезённой в Дубай.

Образец представляет собой просторную капсулу, в которой пассажиры могут стоять в полный рост. Кресла оснащены подлокотниками со встроенными в них сенсорными дисплеями. Между сидениями имеется достаточно места не только для ног, но и для багажа. Из-за того, что транспортная система Hyperloop позволит существенно сократить время поездок, дизайнеры решили уделить больше внимания комфорту каждого пассажира.

Изначально компания представила властям маршрут между Дубаем и Абу-Даби, но в прошлом году предложили увеличить транспортную сеть, соединив несколько крупных городов.

«Это поможет уменьшить время поездок и доставки грузов в города и прилегающие к ним местности, что явно сможет оказать значительное влияние на экономическое развитие региона», — отметил Роб Ллойд, генеральный директор Virgin Hyperloop One.

Предложение, озвученное представителями VHO в Дубае, ни к чему не обязывает стороны, но если местные власти изъявят желание участвовать в проекте, вероятно, им придётся встать в очередь за Индией — там владелец VHO Ричард Бренсон пообещал построить действующую линию уже через семь лет.

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