Можно ли снимать на камеру товары в магазинах Казахстана

Запрет на фотосъемку товаров, а также цен не предусмотрен.

В каких случаях разрешается фото- и видеосъемка товаров пояснил пресс-секретарь Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Абу-Али Алибек, передает Zakon.kz.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. В нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере торговой деятельности, устанавливающих организационные основы государственного регулирования торговой деятельности (закон "О регулировании торговой деятельности", Гражданский кодекс РК, Правила внутренней торговли, утвержденные приказом и.о. министра национальной экономики от 27 марта 2015 года № 264) не предусмотрены ограничения на фотосъемку товаров", - напомнил Алибек.

Также, в соответствии с пунктом 12 статьи 24 закона РК "О защите прав потребителей" продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

Поэтому в действующем законодательстве запрет на фотосъемку товаров, а также цен не предусмотрен.

Фото: yk-news.kz.

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