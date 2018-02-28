В соответствии с пунктом 7 статьи 404, пунктом 5 статьи 415 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждена: 1) форма предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 1 к приказу; 2) форма постоянных и временных пропусков согласно приложению 2 к приказу; 3) форма журнала регистрации предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 3 к приказу; 4) форма журнала регистрации постоянных и временных пропусков согласно приложению 4 к приказу. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.