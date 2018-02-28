|
Утверждены формы некоторых таможенных документов
|
Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 110 «Об утверждении форм некоторых таможенных документов» (не введен в действие)
|
В соответствии с пунктом 7 статьи 404, пунктом 5 статьи 415 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждена:
1) форма предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 1 к приказу;
2) форма постоянных и временных пропусков согласно приложению 2 к приказу;
3) форма журнала регистрации предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 3 к приказу;
4) форма журнала регистрации постоянных и временных пропусков согласно приложению 4 к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.