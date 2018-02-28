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Утверждены формы некоторых таможенных документов

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 110 «Об утверждении форм некоторых таможенных документов» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 7 статьи 404, пунктом 5 статьи 415 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждена:

1) форма предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 1 к приказу;

2) форма постоянных и временных пропусков согласно приложению 2 к приказу;

3) форма журнала регистрации предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий согласно приложению 3 к приказу;

4) форма журнала регистрации постоянных и временных пропусков согласно приложению 4 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

28 февраля 2018, 14:36
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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