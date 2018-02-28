«Африканская Ким Кардашьян» иногда застревает в дверях из-за необъятных бедер и ягодиц

Эудокси Яо прославилась благодаря своим пышным формам: охват ее бедер составляет… 152 см.

Почти у каждой знаменитости находятся подражатели, но иногда масштабы фанатской любви становятся катастрофическими. Например, жительница Кот-д’Ивуара так хотела быть похожей на Ким Кардашьян, что увлеклась увеличением своей пятой точки и перестала помещаться в дверном проеме.Woman.ru.

Эудокси Яо прославилась в Инстаграме благодаря своим пышным формам: охват ее бедер составляет… 152 см! Своим кумиром девушка называет, конечно же, Ким Кардашьян и признает, что всегда хотела быть на нее похожей. В своей стране она стала знаменитостью, ведь не стесняется демонстрировать свои выдающиеся формы и постоянно щеголяет в облегающих фигуру нарядах и мини.

«Я чувствую себя невероятно сексуальной, — рассказала Яо в интервью журналистам британского портала The Mirror. — Иногда люди на улице просто головы сворачивают, чтобы лучше меня рассмотреть. Это приятно».

Эудокси утверждает, что не знает своего размера, потому что почти всегда покупает самую маленькую трикотажную одежду и просто разрезает ее, если не может надеть. Иногда, впрочем, ткань не выдерживает и рвется…

По словам девушки, часто случаются и забавные случаи: например, она может застрять в узком дверном проеме. Сама африканка утверждает, что ни разу не прибегала к пластике, хотя многочисленные эксперты настаивают на обратном. По мнению большинства, невозможно иметь такую фигуру и при этом ни разу не посетить кабинета пластического хирурга.

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