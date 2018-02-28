В Казахстане уравняют цены на лекарства с другими странами

В Казахстане разработаны новые правила регистрации цен на лекарственные средства. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказала председатель Комитета фармации ведомства Людмила Бюрабекова, передает Zakon.kz.

По ее словам, действующая система ценообразования на лекарственные средства, приобретаемых в рамках ГОМБП, позволяет оптовым поставщикам завышать стоимость препаратов при регистрации цены. Система требует усовершенствования.

«Согласно новым правилам, каждый заявитель будет предоставлять данные о цене завода-производителя при продаже в другие страны, исходя из которых, в Казахстане будет регистрироваться цена не выше средней цены других стран», - сказала она.

Бюрабекова уточнила, что регистрация цены будет осуществляться на двух уровнях фармацевтического сектора.

Первое - это производитель. Цена фармзавода, с учетом доставки до склада дистрибьютора. Второе - дистрибьютор. Предельная цена для оптовых компаний с учетом регрессивной шкалы наценки.

«В настоящее время правила уже утверждены, зарегистрированы в МЮ РК и вступят в силу в первой декаде марта», - подытожила глава комитета.