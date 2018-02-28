Целующиеся мужчины в рекламе стали причиной громкого скандала

Фотосессия была запрещена, но продажи марки возросли в несколько раз

В наше время без обнаженных тел и эротических намеков не обходится практически ни одна модная реклама. И хотя создатели подобных снимков утверждают, что эти кадры представляют собой настоящее произведение искусства, оценить его готовы далеко не все, пишет Woman.ru.

Возмутить общественность провокационной рекламой — самый быстрый способ обратить внимание на бренд. Именно этим и воспользовались создатели голландской марки Suitsupply, о рекламной кампании которой говорят последние несколько дней. В кадре — два мускулистых брюнета, слившихся в жарком поцелуе.

С момента запуска рекламной кампании от официальной страницы бренда в Инстаграме отписалось более 10 000 человек, что, согласитесь, весьма внушительная цифра. Владелец компании Фокке де Йонга к подобной ситуации был готов и заявил, что данные кадры не будут представлены в странах с анти-толерантными настроениями — России и ОАЭ.

Это далеко не первый случай, когда имиджевая съемка бренда оказалась в центре скандала. В 2016-м изображение женщины с голой грудью, с которой, как с горки, соскальзывали мужчины в костюмах марки, стало причиной угроз в адрес все того же Фокке де Йонга.

В свое оправдание он заявил, что никакого сексистского подтекста в рекламе нет. По его словам, на фотографиях мужчины изображены как игрушки для женщин. В 2010 году свет увидела реклама бренда, главная идея которой заключалась в том, что женщины без колебаний отдаются тем мужчинам, на которых идеально сидят костюмы.

Фотосессия была запрещена, но продажи марки возросли в несколько раз.

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