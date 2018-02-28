Драгрейсинг Chevrolet Camaro и Cadillac Escalade с неожиданным финалом

Как ни странно, большой внедорожник Кадиллак не оставил спорткару Шевроле ни единого шанса.

Купе Chevrolet Camaro ZL1 нельзя назвать медленным. Его 6,2-литровый компрессорный V8 на 650 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и развивать 318 км/ч, сообщает topgir.com.ua.

Однако масл-кару противостоял не стандартный Cadillac Escalade, а внедорожник с тюнингом от Hennessey. У него такой же 6,2-литровый V8, но на 800 л. с. И пусть Кадиллак тяжелее почти на тонну, разница в мощности все же дала о себе знать.

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