Учёные выяснили, что рацион влияет на наше эмоциональное состояние

Люди придерживающиеся здоровой диеты, не только снижают риск таких заболеваний, как гипертония, но ещё и демонстрируют более низкие показатели депрессии.

Одна популярная реклама утверждает: ты — не ты, когда голоден. Однако на наше настроение и эмоциональное состояние влияет не только голод, но ещё и та пища, которую мы употребляем. К такому выводу пришли специалисты из медицинского центра при Университете Раша. Новое исследование доказало, что люди, придерживающиеся здоровой диеты, не только снижают риск таких заболеваний, как гипертония, но ещё и демонстрируют более низкие показатели депрессии. Другими словами, впервые научно была доказана прямая связь между рационом питания и психическим здоровьем, сообщает hi-news.ru.

Исследование сотрудников Университета Раша ставило перед собой целью поиск правильной диеты для излечения гипертонии. Учёные разработали особую схему питания и опробовали её на 964 добровольцах в течение шестилетнего эксперимента. Диета подразумевала ограничение потребления натрия, а также большое количество свежих фруктов, овощей, круп и обезжиренных молочных продуктов в рационе испытуемых. Не так давно именно эта диета была признана ведущими мировыми диетологами одной из самых здоровых и эффективных в мире.

Подопытных ежегодно тщательно обследовали, помимо всего прочего оценивая и наличие у них симптомов депрессии. Учёные разделили всех участников эксперимента на три группы, в зависимости от того, насколько строго люди придерживались своей диеты. Оказалось, что те испытуемые, которые наиболее внимательно следили за выполнением инструкций, практически не были подвержены депрессивному состоянию по сравнению с остальными участниками исследования. Автор исследования Лорел Череян отмечает, что пока это всего лишь ассоциативное наблюдение и на данном этапе нельзя быть на 100% уверенными, что подобная диета снижает риск депрессии.

Однако учёные не исключают, что причина кроется именно в здоровом питании. Подобный эксперимент не так давно провели и сотрудники Университета Дикина (Австралия). Они набрали две группы добровольцев с диагнозом депрессивного расстройства, одна из которых начала придерживаться здоровой диеты средиземноморского стиля, а вторая проходила через социальную программу поддержки людей с депрессией. Спустя три месяца оказалось, что треть участников группы, сидевших на диете, сумели избавиться от депрессии, тогда как во второй группе показатель исцеления не превышал 8%, несмотря на все усилия работавших с ней психологов.

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