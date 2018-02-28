Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном об избежании двойного налогообложения

Реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон РК «О ратификации Протокола между Правительством РК и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством РК и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения о налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией и применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции.

По данным министра финансов РК Бахыта Султанова, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 млрд долларов США. Основной статьями казахстанского экспорта является пшеница, нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Республику Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 млн долларов США.

Реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Фото: vestipmr.info

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