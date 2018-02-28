Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном об избежании двойного налогообложения

Реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Фото : vestipmr.info28 февраля 2018, 15:18

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон РК «О ратификации Протокола между Правительством РК и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством РК и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения о налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией и применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции.

По данным министра финансов РК Бахыта Султанова, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 млрд долларов США. Основной статьями казахстанского экспорта является пшеница, нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Республику Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 млн долларов США.

Реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

Фото: vestipmr.info


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты