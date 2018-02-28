Пенсионные накопления казахстанцев вложат в ценные бумаги Перу и Чили

Новая инвестиционная стратегия валютного портфеля не только обеспечит должный уровень сохранности и ликвидности, но и повысит доходность пенсионных активов в долгосрочной перспективе.

Нацбанк огласил свою стратегию по сбережению и наращиванию пенсионных активов казахстанцев, теперь наши деньги будут хранить в государственных ценных бумагах стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, передает Sputnik Казахстан.

Как утверждают в Нацбанке до 2016 года политика инвестирования пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на внешних рынках была несбалансированной. Наблюдалась высокая концентрация инвестиций в ценные бумаги казахстанских эмитентов, а объем иностранных инвестиций был незначительным. С начала 2016 года, что совпадает со сменой руководства банка, подход к инвестированию пенсионных активов был изменен: Национальный банк начал ежегодно наращивать валютную часть пенсионных активов. При этом на первоначальном этапе приобретенная валюта инвестировалась в краткосрочные финансовые инструменты высоконадежных иностранных эмитентов.

Но уже в 2017 году была разработана новая стратегия инвестирования валютного портфеля пенсионных активов.Как отметили в Нацбанке стратегия базируется на имеющимся многолетнем опыте управления активами Национального фонда и золотовалютных активов Национального Банка.

Банк разработал механизм, позволяющий, по его оценке, на основе анализа макроэкономических показателей выбрать наиболее инвестиционно-привлекательные страны, входящие в глобальные индексы облигаций развивающихся стран, разработанные и отслеживаемые компаниями JPMorgan и Merrill Lynch.

"На сегодняшний день по результатам проведенного анализа для инвестирования пенсионных активов были отобраны 11 развивающихся стран с устойчивыми макроэкономическими показателями и кредитными рейтингами, относящихся к Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Восточной Европе. В ноябре 2017 года Национальный Банк начал поэтапное инвестирование пенсионных активов в государственные ценные бумаги правительства Бразилии, Мексики, Чили, Перу, Польши, Индонезии и других развивающихся стран, номинированные в долларах США", — сообщили в Нацбанке.

В 2018 году Национальный Банк продолжит инвестирование пенсионных активов по данному направлению.

Фото kt.kz

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