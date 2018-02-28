Мужчина 17 часов умирал в одиночестве после звонка в скорую помощь

Его близкие до сих пор не могут понять, почему неспособность мужчины назвать свой телефонный номер стала поводом для отказа в медицинской помощи.

49-летний Рональд Рассел из Норт-Ланаркшира 17 часов умирал в одиночестве в собственном доме. Почувствовав себя плохо, мужчина позвонил в скорую помощь, но приезда врачей так и не дождался, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

Страдающий психическим заболеванием Рональд Рассел жил один и редко контактировал с окружающими. Почувствовав себя плохо, он попытался вызвать врача и позвонил в скорую помощь. Там мужчину попросили подтвердить свой номер телефона, но он оказался не в состоянии это сделать. Пока Рональд пытался вспомнить номер, ему стало значительно хуже и он потерял сознание.

Диспетчер скорой помощи несколько раз пытался перезвонить Рональду Расселу, но безрезультатно. Тогда он передал информацию о звонке руководству, однако никаких действий не последовало — мужчина так и не дождался врачей. Лишь спустя семнадцать часов сосед обнаружил его лежащим на полу без сознания. Рональд был срочно доставлен в больницу, где в тот же день скончался от инсульта.

Близкие Рональда Рассела до сих пор не могут понять, почему неспособность мужчины назвать свой телефонный номер стала поводом для отказа в медицинской помощи. Теперь они борются за изменение протокола работы скорой. Ну а пока семья умершего мужчины получила лишь извинения от руководителя службы скорой помощи Полины Хоуи — никакого наказания медицинские работники так и не понесли.

Фото: Life.ru

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