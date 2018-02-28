Злоупотребляющим алкоголем родителям через суд можно запретить пить

В Казахстане с прошлого года стало возможным через суд запретить нерадивым родителям употреблять дома алкоголь и наркотические средства, передает Zakon.kz.

«С апреля прошлого года стало возможным в судебном порядке запрещать нерадивым родителям даже дома пить и употреблять наркотики - на срок от 3 месяцев до 1 года. К сожалению, мы не можем пока раскачать этот механизм, чтобы он активно использовался. Но продолжаем работать над этим», - рассказал начальник Управления координации деятельности местной полицейской службы МВД РК Алексей Милюк.

По его словам, соответствующие поправки были внесены в апреле прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях в ст. 54, где указывается перечень статей, по которым в судебном порядке можно установить запрет на употребление алкогольных напитков.

«То есть, если какому-то правонарушению послужило употребление алкогольных напитков, то суд по ходатайству органов внутренних дел может запретить употреблять алкогольные напитки везде, независимо от места нахождения. Сейчас, как известно, ответственность возникает только за распитие в общественных местах. Если такой запрет будет установлен, то запрещено будет пить независимо от местонахождения этих родителей», - пояснил Милюк.

Сейчас на учете по стране стоит порядка 10 тыс. неблагополучных семей.

«Основной критерий неблагополучия - именно злоупотребление. Когда наши инспекторы приходят, проверяют по месту жительства и обнаруживают родителей в состоянии опьянения, мер по сути к ним никаких нельзя было предпринять. Сейчас этот институт с апреля заработал. За прошлый год было установлено порядка 350 таких запретов. Надо этот институт расширять», - отметил Алексей Милюк.

Если человек нарушил такой запрет, ответственность установлена Кодексом об адмправонарушениях - неисполнение решения суда и влечет наказание, вплоть до ареста.

Ирина Капитанова