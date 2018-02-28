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Apple переправила iCloud на серверы Google

Каждый файл, подчеркивают в Apple, разбит на кусочки, которые зашифрованы отдельно по криптоалгоритму AES (Advanced Encryption Standard) с ключом длиной 128 бит.

Фото : 28 февраля 2018, 15:33

Компания Apple впервые подтвердила факт "переезда" пользовательских данных iCloud на серверы Google. Согласно обновленному "Руководству по безопасности iOS" (iOS Security Guide), на который обратил внимание телеканал CNBC, информация iCloud (контакты, календари, фотографии, документы и др.) теперь целиком хранится в "облачной" инфраструктуре Google, причем поисковик доступа к ней не имеет, сообщает vesti.ru.

Каждый файл, подчеркивают в Apple, разбит на кусочки, которые зашифрованы отдельно по криптоалгоритму AES (Advanced Encryption Standard) с ключом длиной 128 бит. Ключи для дешифровки и метаданные файлов хранятся Apple в пользовательском аккаунте iCloud.

О том, что Apple начала перевод данных iCloud в Google Cloud Platform (GCP), оказывающей услуги аренды вычислительных мощностей для бизнеса, СМИ сообщали еще в 2016 году. Ранее фирма Тима Кука, за неимением достаточного пула собственных серверов, предпочитала пользоваться услугами Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

Сотрудничество между IT-гигантами может оказаться очень недолгим. Скорее всего, оно продлится всего два—три года, пока Apple не введет к эксплуатацию собственные дата-центры в Аризоне (США), Ирландии и Дании, первый из которых открылся два года назад. Затраты i-компании на строительство ЦОД составляет почти $4 миллиарда.


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