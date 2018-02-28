Казахстанским банкам запретят брать комиссии по кредитам

По словам министра, запрет комиссий позволит избежать искусственного увеличения задолженности заемщика.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев представил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», сообщает Zakon.kz.

Новый законопроект был разработан в соответствии с распоряжением главы государства об исчерпании защиты прав собственности. Проект предусматривает поправки к 16 законодательным актам, в том числе к 8 кодексам. Кроме того, он включает пять групп поправок, направленных на защиту прав собственников.

«Предлагается исключить комиссии по кредитованию и предоставлению банковских услуг. С этой целью предусмотрен запрет на установление и взимание комиссии за кредиты и банковские счета, не связанные с предпринимательской деятельностью, потому что эти транзакции являются частью кредитного портфеля».

По словам министра, запрет комиссий позволит избежать искусственного увеличения задолженности заемщика. Также он предлагает ввести норму приостановления начисления банковских процентов по истечении 6-месячного соглашения об ипотеке.

«Кроме того, поправки в эту группу предусматривают правила личной продажи залогового имущества залогодателем. Это способствует должнику продать имущество по максимально возможной цене», - сказал Бекетаев.

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