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В Казахстане законодательно закрепят условия изъятия земельных участков для госнужд

 

В Казахстане планируют законодательно закрепить условия изъятия земельных участков для государственных нужд. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий по предоставлению другого земельного участка или по рыночной цене», - сказал Марат Бекетаев.

Министр добавил, что законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства по исполнению защиты прав собственности.

«В рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 16 законодательных актов, в том числе в 8 кодексов», - уточнил Марат Бекетаев.

 

 

28 февраля 2018, 15:30
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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