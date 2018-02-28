Изменен приговор в отношении экс-замакима Рудного

Из приговора исключено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Судебная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляционным жалобам бывшего заместителя акима Рудного 42-летнего Максута Дуспулова и 56-летнего директора ТОО «Оркен» Умирхана Мусралиева и внесла изменения в приговор, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Поясняется, что из приговора исключено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, бывший заместитель акима Рудного М.Дуспулов в декабре 2017 года приговорен к 8 годам лишения свободы за коррупционное нарушение. В мае прошлого года его задержали с поличным при получении взятки в 15 млн тенге от директора ТОО «Оркен». За эту сумму он должен был беспрепятственно принять и подписать акты выполненных работ по объекту «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в Рудном» в рамках государственной программы «Нурлы жер». Заказчиком объекта являлось ГКП «Железорудная ТЭК». Директору ТОО «Оркен» Умирхану Мусралиеву также назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Фото: dnpr.com.ua

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