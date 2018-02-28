Hyundai вывел на тесты совершенно новый большой внедорожник

Корейская компания Hyundai Motor Company вывела на дорожные тесты совершенно новый большой внедорожник, который попытается навязать конкуренцию таким мастодонтам, как Chevrolet Suburban и Ford Expedition.

Напомним, буквально несколько дней назад корейская марка представила внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения, семиместная версия которого будет продаваться на некоторых рынках под названием Hyundai Santa Fe XL. Пойманный шпионами прототип не является ни тем, ни другим.

Как отмечают наши иностранные коллеги, перед нами совершенно новый полноразмерный внедорожник Hyundai, в салоне которого смогут разместиться до восьми пассажиров. Не исключено, что новинка окажется перелицованной версией модели KIA Telluride, которая также проходит обширные тестовые испытания.

Предполагается, что новый большой внедорожник Hyundai получит стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике упомянутой выше модели Hyundai Santa Fe нового поколения. Самые большие отличия, скорее всего, будут в задней части кузова машины.

Ожидается, что полноразмерный внедорожник Hyundai построят на новой или же модернизированной платформе. Скорее всего, для новинки будет доступен как передний, так и полный привод. Что касается технической «начинки», то можно предположить, что автомобиль получит 3,3-литровый двигатель V6, мощностью не менее 290 лошадиных сил.

Кроме этого не исключено, что новейший большой внедорожник Hyundai также будет доступен с гибридной силовой установкой, суммарная отдача которой составит порядка 400 сил. Наши зарубежные коллеги уверены, что автомобиль, в первую очередь, разрабатывается для рынка США. Ориентировочно, машину могут показать в конце 2018 – начале 2019 года.

Via livecars

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