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По какой цене будут изымать землю для госнужд

 

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража» предусматривает пункт принудительного изъятия земли для госпотребностей.

О том, по какой цене будут оцениваться участки земли, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, сообщает Zakon.kz.

«Второй пункт законопроекта включает поправки, касающиеся принудительного изъятия земли для государственных потребностей. В частности, предлагается, чтобы принудительное изъятие земли для государственных нужд допускалось только по рыночной цене или с предоставлением других земельных участков», - сказал министр юстиции РК.

 

 

28 февраля 2018, 15:59
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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