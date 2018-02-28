Как изменились цены в Казахстане

Достаточно ощутимо выросли цены на некоторые продукты и стратегические товары.

По информации антимонопольного комитета с начала этого года в Казахстане существенно подорожали тарифы на коммунальные услуги. Это водоснабжение и водоотведение, подача тепловой и электроэнергии.

Достаточно ощутимо выросли цены на некоторые продукты и стратегические товары, такие, как уголь, мазут, бензин, дизельное топливо. Мы попытались сравнить, как изменились цены на основные топливные продукты с лета прошлого года и выявить «лидера» по росту стоимости.

1-е место: уголь

Наиболее ощутимо выросли цены на каменный уголь. Если сравнивать с началом отопительного сезона цена на уголь к концу прошлого года выросла на 27,6 % и составляла в среднем 12 тысяч тенге за тонну. И это только оптовая цена, конечный потребитель приобретал в розницу по более высокой цене.

Например, в 2016 году, в этот же период, уголь наоборот подешевел на 0,5% и стоил 9500 тенге за тонну. Уже в наступившем году, в самый разгар зимы, в связи с сильными морозами, стоимость угля стала доходить до 20-25 тысяч тенге за тонну.

2-е место: сжиженный газ

Сжиженный газ с 1 июля по 30 сентября 2017 года продавался за 34 319 тенге за тонну. В наступившем году предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ поднялась значительно и составляет теперь 38 701 тенге за тонну. Подорожание связывают с ростом цен на мировом рынке.

При этом на заправках автовладельцы покупают газ по розничной цене примерно по 73 тенге за литр. Если перевести это в тонны, то выходит более 120 тысяч тенге за тонну при оптовой цене в 38 тысяч тенге.

3-е место: дизельное топливо

Литр дизельного топлива стоил в июле прошлого года 142 тенге.

Сегодня дизельное топливо продаётся по 159 тенге. Солярка поднимается в цене уже второй раз с начала этого года. В среднем, по сравнению с прошлым годом цены на горючее выросли более чем на 7 %.

4-е место: бензин

В первом полугодии 2017-го цены на бензин росли стремительно. Если в середине января стоимость АИ-92 была 133–137 тенге за литр, то уже в феврале она перевалила за 140 тенге. К началу осени стоимость бензина преодолела порог в 150 тенге за литр, а к зиме поднялась до 160 тенге.

Только за полтора месяца 2018 года цена выросла уже на два тенге. Стоимость АИ-92, на разных АЗС, колеблется, но в среднем, в феврале бензин стоит 162 тенге.

5-е место: природный газ

Наименее ощутимо поднялась цена на природный газ. Тем более, что из 11 газифицированных областей Казахстана, тарифы изменились только в 6 регионах.

В Западном Казахстане стоимость повысилась меньше, чем на тенге с 17,2 до 17,8 тенге за кубометр газа. В Жамбылской области, в прошлом году тариф за природный газ составлял 26,1 тенге за кубометр, в этом году он стал 27,2 тенге. В остальных регионах и в мегаполисе Алматы, стоимость голубого топлива поднялась на 2-3 тенге, то есть минимально.

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