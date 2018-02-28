Шпекбаев: Казахстан вышел из категории наиболее коррумпированных стран

Подтверждению эффективной работе служат результаты Индекса восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, опубликованные неделю назад.

Согласно результатам Индекса восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, опубликованным неделю назад, Казахстан вышел из категории наиболее коррумпированных стран. Об этом сообщил руководитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем ежегодном послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Нурсултан Назарбаев отметил, что нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей при государственном администрировании», - сказал Алик Шпекбаев, выступая на Втором форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

В связи с этим, на сегодняшний день совершенствуется законодательство в сфере предпринимательства, упрощается порядок создания и ведения бизнеса, оптимизируются разрешительные и контрольные функции госаппарата.

Впервые за годы независимости принят Предпринимательский кодекс. Создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Однако для построения эффективной системы защиты и поддержки бизнеса нам необходимо взаимное сотрудничество. В этом направлении ключевую роль играет Национальная палата предпринимателей, которая выступает связующим звеном между бизнесом и государством», - подчеркнул Алик Шпекбаев.

Глава агентства добавил, что при поддержке Национальной палаты предпринимателей проводится уже традиционный Второй форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

«Было выявлено свыше 800 коррупционных рисков, в государственные органы внесены рекомендации по их исключению. Основная часть которых выполнена. Их исполнение нашло свое отражение в более 40 проектах нормативных правовых актов, из которых 12 уже принято. Подтверждению эффективной работе служат результаты Индекса восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, опубликованные неделю назад. Так, согласно данному рейтингу Казахстан набрал 31 балл и вышел из категории наиболее коррумпированных стран», - резюмировал Алик Шпекбаев.

Фото i.onthe.io

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