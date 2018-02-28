Дерзкое ограбление магазина в Костанае попало на видео
Трое грабителей в масках забрали деньги из кассы.
Фото : Кадр из видео28 февраля 2018, 16:25
В Костанае ограбили продуктовый магазин. Нападение людей в масках зафиксировали камеры наблюдения, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
На кадрах видно, как женщина моет в магазине пол. В это время в помещение врываются двое человек. Один повалил женщину на пол. Следом зашел еще один грабитель. В зал выбежал парень, который попытался остановить грабителей. Его они повалили на пол. Пока они его удерживали в зал зашел еще один подельник, который с женщиной подошел к кассе и забрал деньги.
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