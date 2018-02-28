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Ученые рассказали, почему купание в море опасно для здоровья

Соответствующее исследование опубликовано в журнале International Journal of Epidemiology.

Фото : соцсети 28 февраля 2018, 16:34

Купание в море увеличивает риск возникновения различных заболеваний, в частности, органов пищеварения и ушных, узнали ученые, сообщает РИА Новости.

Сотрудники Эксетерского университета отобрали 19 докладов из Британии, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии, в которых были проанализированы связи между плаванием в море и состоянием здоровья. Они изучили данные более чем 120 тысяч человек.

Выяснилось, что у пациентов, имевших привычку купаться в природных водоемах, вдвое чаще диагностировались общие нарушения слуха, а также на 29 процентов возрастал риск желудочно-кишечных заболеваний.

Специалисты отмечают, что это может быть вызвано инфекционными микроорганизмами, попадающими в моря вместе со сточными водами. Ученые подчеркивают, что дальнейшие эпидемиологические исследования должны быть направлены на выявление бактерий, ответственных за наблюдаемые симптомы.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале International Journal of Epidemiology.

Фото: соцсети


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