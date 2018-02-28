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Электроседан VW получил голографическое управление

Volkswagen I.D. VIZZION – это полностью электрический 306-сильный седан длиной свыше пяти метров, способный проехать на одном заряде до 665 километров.

Фото : 28 февраля 2018, 16:36

Компания Volkswagen опубликовала новое тизерное видео, посвященное концепту I.D. VIZZION. В коротком ролике показана вращающаяся сферическая голограмма с приветственной надписью Hello, которая, очевидно, является частью интерфейса информационно-развлекательного комплекса автомобиля. Другой информации производитель не раскрыл.

Volkswagen I.D. VIZZION – это полностью электрический 306-сильный седан длиной свыше пяти метров, способный проехать на одном заряде до 665 километров. Он оснащен автопилотом с максимальным, пятым уровнем автономности, поэтому ни руля, ни педалей в салоне нет – управление полностью доверено «цифровому водителю».

Хотя концепт излишне футуристичен, чтобы пойти в серию именно в таком виде, он послужит предвестником нового большого седана Volkswagen, который станет идеологическим преемником снятого с производства Phaeton и будет напрямую конкурировать с Tesla Model S. Полностью машину рассекретят 6 марта в Женеве.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen
Via cartimes


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