Будь в тренде: рыбий хвост вместо брови

Кажется, бьюти-мир в инстаграме уже едва ли может удивить кого-то.

За последний год мы оказались свидетелями и бровей-косичек, и волнистых, и даже разноцветных бровей. На очереди новый тренд: бровь — рыбий хвост.

Все началось с аккаунта @skyeditz. Стефан, владелец аккаунта, взял за основу фотографию девушки с бровями естественной формы и с помощью фотошопа «подправил» их. Для этого он разделил бровь на две части, одну из которых дорисовал сверху.

Возможно, тренд не набрал бы такой популярности, если бы не влияние Худы Каттан, известного бьюти-блогера. Именно она заметила фотографии Стефана и не упустила возможности повторить образ на себе. Количество подписчиков Худы составляет более 24,5 миллиона человек, многие из которых, естественно, поддержали инициативу любимого блогера.

Тем не менее в соцсетях ведутся ожесточенные споры, участники которых разделились на два лагеря: первые уверены, что новый тренд — сплошное безумие, вторые поддерживают причудливые порывы бьюти-любителей.

«Сначала был этот кошмар в виде бровей-косичек, теперь на арену вышли брови — рыбьи хвосты. Пожалуйста, перестаньте делать эти странные вещи со своими бровями, это не круто».

«Брови — рыбьи хвосты! Новый тренд? На мой взгляд, их следует назвать бровями дьявола (не в обиду визажистам)».

«Всегда считала тренды с бровями глупыми, но брови — рыбьи хвосты мне действительно нравятся».

«Если честно, то мне нравится этот тренд с бровями — рыбьими хвостами».

Если вы хотите поэкспериментировать со своей внешностью и влиться в новый тренд, необязательно сбривать часть своих бровей. Достаточно воспользоваться консилером и карандашом подходящего вам цвета.

Фотографии знаменитостей также не остались в стороне. Так, многие отмечают, что Рианне такой тип бровей очень даже к лицу.

Несмотря на огромное количество негативных откликов на новый тренд, девушки со всего мира продолжают изменять свои брови. Радует, что большая часть этих изменений происходит в фотошопе. Безумие ли это или креативный подход к макияжу — судить вам.

Фото: Bigpicture.ru

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