В акимате Алматы рассмотрены вопросы подготовки к проведению весеннего призыва

Призывать на срочную воинскую службу будут с марта и до конца июня 2018 года.

Совещание в акимате прошло под председательством заместителя акима Мурата Дарибаева, сообщает Zakon.kz.

Следует отметить, что весенний призыв начнется совсем скоро, в марте. Призыв граждан на срочную службу организовывается в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».

- Должны проводиться заседания районной призывной комиссии при полном составе ее членов, на 100% укомплектовываться медицинским оборудованием и инструментарием призывные участки районов, должен проводиться контроль над оповещением призывников, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, - информирует Мурат Дарибаев.

Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы обеспечения городского сборного пункта передвижным флюорографическим аппаратом в период проведения призыва.

С докладом об итогах призыва в 2017 году выступил начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев. Он напомнил, что в 2017м ДДО город Алматы был признан лучшим в Казахстане.

Напомним, призыв на срочную воинскую службу проводится два раза в году - весной и осенью. Весенний призыв на срочную воинскую службу пройдет с марта и до конца июня 2018 года.

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