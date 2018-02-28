В соответствии с пунктом 7 статьи 449 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены условия переработки товаров.

Переработка давальческого сырья на территории Республики Казахстан осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан в собственных, либо арендуемых им производственных помещениях и мощностях.

Наличие документов, подтверждающих ввоз товара на территорию Республики Казахстан (в том числе обязательство о вывозе продуктов переработки) и представление их в орган государственных доходов по месту нахождения товара или продуктов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Операции по переработке товара осуществляются по одному из двух видов переработки давальческого сырья:

1) при использовании сырья и (или) материалов в производстве для получения продукта (товара) код по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности отличается от кода использованного сырья и (или) материала на уровне любого из первых четырех знаков;

2) при переработке или обработке давальческое сырье теряет индивидуальный характер, с сохранением в продуктах переработки характеристик по коду данного давальческого сырья по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза при условии, что при переработке давальческого сырья не осуществляются простые сборочные операции (клепка, сварка, склеивание, сборка и другие подобные операции), переработка продуктов питания организациями общественного питания, операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (дробление партии, формирование отправок, сортировка, упаковка, переупаковка), смешивание товаров, компонентов без придания полученной продукции характеристик, отличающих ее от исходных составляющих на уровне любого из первых четырех знаков по коду Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, а также выращивание ракообразных и моллюсков, выращивание деревьев и растений, копирование и размножение информации, аудио и видеозаписей на любые виды носителей информации, использование иностранных товаров как вспомогательных средств в технологическом процессе (оборудование, станки, приспособления и другое).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.