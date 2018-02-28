Погибшая в ВКО школьница каталась на стьюбе в запрещенном месте

В отделе образования Усть-Каменогорска прокомментировали факт несчастного случая со смертельным исходом.

В ВКО на базе отдыха погибла ученица старших классов. Об этом стало известно из СМИ. На данный момент трагический случай прокомментировали в отделе образования города Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

В объяснительной от школы говорится, что выезд на природу был инициирован родителями школьников и впоследствии организован администрацией школы. Также сообщается, что все дети заслушали инструктаж по технике безопасности и от всех родителей было получено согласие на вывоз детей.

«Выезд на базу отдыха «Нуртау» был запланирован согласно плана школы по оздоровлению учащихся по программе День здоровья. Родители класса обратились с просьбой разрешить выезд, и администрацией школы было принято решение уплотнить учебный материал и организовать выезд на базу отдыха «Нуртау». С каждым учеником был проведен инструктаж по технике безопасности с записью в журнал, от родителей получено согласие на выезд, по школе издан приказ о выезде. От школы автобус отъехал в 9-00 27.02.2018 года, в сопровождении машины дорожной полиции. 21 ученик, классные руководители, члены родительских комитетов. Учащимися были взяты с собой три стьюба», — сообщило руководство школы в своей объяснительной, направленной в отдел образования.

Заместитель директора сообщила, что старшеклассница скатилась на стьюбе в запрещенном для этого месте.

«В 10-53 мне позвонила классный руководитель и сказала следующее: школьница с одноклассником на стьюбе скатились в запрещенном для катания месте и ученица разбилась. С ее слов я поняла, что девочка получила травмы, повлекшие смерть. Мы, педагоги школы, посетили дом, где проживают бабушка и мама погибшей», - рассказала заместитель директора №32 школы Байзакова Г.

Второй ученик, который катался на том стьюбе, сейчас находится дома, у него травма руки. С учащимися их класса работают психологи - как школьные, так и из центра поддержки семьи. Со стороны школы семье погибшей девочки будет оказана материальная поддержка и проведение поминального обеда 1 марта 2018 года.

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