Девушка пострадала, выполняя за спасателей их работу

Начальник департамента ДЧС Костанайской области попросил прощения за своих подчиненных.

Татьяна Лавренова плачет, когда вновь вспоминает происшествие в многоэтажке по улице Чкалова, 4А, которое случилось 25 февраля. Девушка зашла в гости к своей подруге Кристине, и они вместе с ее 4-летней дочкой Майей пошли в магазин за продуктами. Уже возвращаясь обратно домой, девушки поняли, что ключей от квартиры у них нет, потеряли. Поиски результатов не дали. Малышка очень устала, просилась домой, к тому же пришло время давать ей лекарства (у девочки ДЦП. - Прим. автора), пишет "Костанайсие новости".

Татьяна от соседей набрала номер 112, рассказала о происшествии и попросила помощи.

- Нас спросили, есть ли кто-нибудь дома и когда узнали, что нет, то ответили, что помочь ничем не могут и направили на другой номер - 53-73-73. Там нас тоже выслушали, но отправили к частной фирме, которая занимается подобными проблемами. Сказали, что их телефоны указаны на рекламных щитах при входе в подъезд.

Девушки последовали совету и позвонили в одну из фирм. Но каково же было их разочарование, когда им на другом конце провода ответили, что услуга будет стоить от 8 до 10 тысяч тенге.

- Мы сказали, что у нас нет таких денег ни в наличии, ни даже дома. Тогда нам ответили: «Ну, тогда богатейте!» И бросили трубку, - с горечью вспоминает циничный ответ Татьяна.

Поняв, что спасение утопающих в руках самих утопающих 20-летняя Татьяна по газовой трубе полезла в закрытую квартиру на втором этаже. Поскользнулась, не удержалась и упала на козырек подъезда. Но попытку не оставила и полезла теперь уже через окно в подъезде вновь. Девушке удалось добраться до балкона, зайти в квартиру и открыть дверь, чтобы больной ребенок с мамой, наконец, попали к себе домой. Сейчас, после падения, у Татьяны сильные боли в спине и шее, и глубокое разочарование в работе оперативных служб.

«Так обидно, когда наша доблестная служба ЧС, про которую везде пишут, что она всем помогает, отправляет к частнику, а тот выставляет такую сумму, которая не каждому под силу. Я очень разочарована »,- не скрывает обиды, еле сдерживая слезы, говорит девушка.

Этот случай мы рассказали начальнику департамента ДЧС Костанайской области Талгату Какимову и попросили дать пояснения, как поступать в подобных ситуациях.

- Мы выезжаем на все случаи, когда к нам обращаются. В этом конкретном происшествии мы, конечно, виноваты и я, как руководитель ведомства, прошу прощения за своих подчиненных, что они не отреагировали правильно и не поняли насколько все серьезно. Просто к нам очень много поступает именно таких звонков с просьбой открыть двери. Бывает и пьяные звонят, и если мы постоянно будем выезжать по незначительным обращениям, то в это время можем не помочь в большой беде, где от помощи спасателей зависят жизни людей,- подчеркнул Талгат Какимов.

Заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт (номер 53-73-73 - это номер спасательного отряда) говорит, что такой звонок действительно поступал и дежурный его принимал.

«Нам позвонила девушка, сказала, что потеряла ключи, стоит под дверью, что делать? Это стандартная ситуация. Нам таких звонков больше десятка в сутки поступает. Поэтому сказали, чтобы обратилась к людям, которые вскрывают двери или в свой ПКСК. Она сказала: «Хорошо». И чем дальше закончилась история - мы не знали. Мы посчитали, что там нет угрозы жизни. Мы не можем выезжать и всем открывать двери...»

От себя же хочется добавить, что если вы действительно попали в серьезную ситуацию, то бейте во все колокола, объясняйте, насколько все серьезно и опасно, не скупитесь на факты и аргументы, чтобы ваш случай не расценили обычным и не требующим оперативной помощи.

Инна Педан

Фото Сергей Миронов

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