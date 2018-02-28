На Луне появится мобильная связь
Нужное оборудование на Луну в 2019 году должна доставить ракета Falcon 9.
Фото : Википедия28 февраля 2018, 17:27
Уже в следующем году на Луне заработает мобильная связь. Vodafone, который является одним из крупнейших мировых сотовых операторов, собирается развернуть на спутнике сеть 4G, сообщает НТВ.ru.
Нужное оборудование на Луну в 2019 году должна доставить ракета Falcon 9. Планируется, что на борту будут мачты Nokia, а сигнал позволит передавать видео высокой четкости.
Предполагается, что будет обеспечена связь двух луноходов между собой, а также с базой. Отмечается, что такая связь будет гораздо экономичнее и эффективнее, чем ее аналог — радио.
Фото: Википедия
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