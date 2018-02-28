На Луне появится мобильная связь

Нужное оборудование на Луну в 2019 году должна доставить ракета Falcon 9.

Уже в следующем году на Луне заработает мобильная связь. Vodafone, который является одним из крупнейших мировых сотовых операторов, собирается развернуть на спутнике сеть 4G, сообщает НТВ.ru.

Нужное оборудование на Луну в 2019 году должна доставить ракета Falcon 9. Планируется, что на борту будут мачты Nokia, а сигнал позволит передавать видео высокой четкости.

Предполагается, что будет обеспечена связь двух луноходов между собой, а также с базой. Отмечается, что такая связь будет гораздо экономичнее и эффективнее, чем ее аналог — радио.

Фото: Википедия

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