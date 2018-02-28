Что известно об акиме, которого подозревают в избиении подростка

Судя по снимкам, он любит рыбалку и отдых на природе с семьей.

В Казахстане большой общественный резонанс получила история с избиением подростка - ученика 8 класса средней школы им. А. Толеубаева Диаса Мукана. В рукоприкладстве обвинили акима Коргалжынского сельского округа Акмолинской области Жаната Омарова, передает Zakon.kz.

Напомним, сельского акима за этот инцидент уволили по итогам дисциплинарного совета. Кроме того, против Жаната Омарова уже возбудили уголовное дело. Сам экс-чиновник уверяет: ученика он не пинал.

"Подошёл к нему, хотел взять его за шиворот и отвести к директору. Он встал и упал вместе со стулом. Ни о какой шкаф он не ударялся. Я вам гарантирую. После этого пришли учителя и вывели меня. По голове я его не пинал. Вы видите моё телосложение. Если бы я, не дай Бог, попал бы ему в лицо, были бы другие последствия", - говорится в заявлении акима.

Сейчас школьник находится в больнице. По словам свидетелей, до происшествия восьмиклассник подрался с сыном бывшего акима Омарова.

Портал Zakon.kz решил выяснить, что известно о Жанате Омарове.

На сайте акимата Коргалжынского района есть биография Омарова.

Омаров Жанат Жуматаевич родился 11 сентября 1982 года в селе Коргалжын, имеет высшее образование. Женат, воспитывает троих детей. В 1988 - 1999 годах учился в Коргалжынской школе-гимназии. В 1999 - 2004 годах окончил очное отделение Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина в Астане. Также окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова.

В разные годы работал государственным зерновым инспектором и заместителем начальника, а позже руководителем Коргалжынского РТУ МСХ РК, и.о. председателя правления ТОО «Кредитное товарищество Коргалжын». С августа 2017 года был назначен и.о. акима Коргалжынского сельского округа Коргалжынского района.

В социальной сети "Одноклассники" есть аккаунт человека под именем и фамилией Жанат Омаров. По крайней мере на фотографиях - мужчина очень похожий на него. Судя по снимкам, он любит рыбалку и отдых на природе с семьей.

Фото: ok.ru

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