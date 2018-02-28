Осматривал авто и нажал на газ: в автоцентре прокомментировали инцидент с Rolls-Roys

В компании подозревают, что посетитель намерено привёл авто в движение.

В шоуруме Rolls-Royce Motor cars Almaty прокомментировали сегодняшний инцидент с новым автомобилем Rolls-Royce, передает Zakon.kz.

"Молодой человек, осматривая автомобиль Rolls-Roys в салоне "Автоцентр Бавария", нажал на педаль газа, тем самым приведя машину в движение и разбив витрину. Все обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.





Напомним, в соцсетях 28 февраля очевидцы распространили фото и видео, на которых новенький Rolls-Royce разбил витрину шоурума. Как выяснилось, за рулем был молодой человек, который после случившегося попытался скрыться, но его задержали. Находился ли парень в неадекватном состоянии, как утверждают очевидцы, выясняют компетентные органы.

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