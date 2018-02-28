В Астане обсудили поправки в законодательство по вопросам деятельности профсоюзов

Законопроектом предлагается снизить количество граждан, требуемых в составе инициативной группы, от 10 до 3 человек.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК провели публичные слушания по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности профессиональных союзов», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители госорганов, республиканских объединений работников и работодателей. Участники публичных слушаний обсудили законопроект, который содержит ряд поправок в три закона и Трудовой кодекс.

Поправки в национальное законодательство вносятся в соответствии с Конвенцией Международной организации труда №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию».

По действующему законодательству, профсоюз образуется по инициативе группы граждан РК не менее десяти человек, созывающих учредительное собрание (съезд, конференцию), на котором принимается устав и формируются их органы. При этом, комитет экспертов МОТ призывает правительство РК снизить минимальное требование по количеству участников для создания профсоюзов, так как считает это существенным ограничением свободы создания общественных организаций.

В этой связи законопроектом предлагается снизить количество граждан, требуемых в составе инициативной группы, от 10 до 3 человек. Данная поправка направлена также на развитие профсоюзного движения на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Предлагается такие поправки внести в статью 8 закона «О профессиональных союзах», в статью 10 закона «Об общественных объединениях» и в статью 19 закона «О некоммерческих организациях».

Госрегистрация профсоюза производится в соответствии с законодательством РК о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств. По действующему закону профсоюзы проходят первичную регистрацию не позднее двух месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции, собрания). После этого, профсоюзному объединению дается шесть месяцев для представления в орган, зарегистрировавший их, копии документов, подтверждающих их статус.

В данном случае, по предложениям профсоюзных объединений, а также рекомендации МОТ, законопроектом предлагается внести изменения в статью 10 закона «О профессиональных союзах», и исключить двуступенчатость данной процедуры.

То есть, подавать документы необходимые для государственной регистрации профсоюзов будет один раз, уже с учетом соответствия требованиям к профсоюзным объединениям, предусмотренных Законом.

Законопроект также содержит ряд поправок в соответствии требованиям МОТ.

В целом одобрены основные изменения и дополнения в законодательство по вопросам деятельности профессиональных союзов, разработанные в целях исполнения международных трудовых норм, установленных Конвенцией МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию». Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия законопроекта не предполагается. Министерству труда и социальной защиты населения РК рекомендовано продолжить работу по проекту закона.

Фото: sled.net.ua

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