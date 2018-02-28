Посол США в Казахстане поучаствовал в обряде "Тұсау кесу"

Сотрудник посольства понадеялся, что когда-нибудь его сын тоже станет дипломатом.

Посла США в Казахстане Джорджа Крола пригласили провести казахский обряд "Тұсау кесу". Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство США в РК, передает Zakon.kz.





"Сотрудник посольства пригласил посла Джорджа Крола провести церемонию "Тұсау кесу" (национальная церемония, которая празднует первые шаги ребенка) для своего первого сына Димаша. Он надеется, что когда-нибудь его сын вырастет дипломатом и сделает все для того, чтобы люди стали лучше понимать друг друга во всем мире! Мы желаем юному Димашу всего самого наилучшего", - говорится в сообщении посольства.

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