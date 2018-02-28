Двухэтажные туристические автобусы запустят на территории ЭКСПО-2017

C ноября 2017 года более 50 туроператоров получили статус «Официальный туроператор объектов Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017».

Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» подписала меморандум о сотрудничестве с ТОО «Visit Astana» по запуску двухэтажных экскурсионных автобусов «Red Bus» по кольцу выставочного комплекса ЭКСПО-городка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Также были заключены договоры с 10 туроператорами по реализации билетов на объекты наследия ЭКСПО в составе турпакетов.

C ноября 2017 года более 50 туроператоров получили статус «Официальный туроператор объектов Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017».

«В настоящее время наследие выставки вызывает особый интерес у казахстанских туроператоров, так как ЭКСПО-2017 стало новым брендом страны, а сфера «Нұр Әлем» - символом энергии будущего, наряду с брюссельским Атомиумом, Эйфелевой башней в Париже. Это главное наследие выставки теперь является одним из немногих туробъектов страны, соответствующих международным стандартам, и вошло в копилку объектов мирового туризма», - отметил директор департамента коммерциализации нацкомпании Даулет Еркимбаев.

За зимний период с момента возобновления работы объектов ЭКСПО-2017 выставку посетили более 130 тысяч туристов. Сегодня детский туризм стремительно набирает обороты и для этого в республике есть все предпосылки. Так, многие туроператоры включили в детский тур «Путь Лидера» посещение объектов выставки. Становятся популярными экскурсионно-образовательные туры. В рамках этих туров с 11 ноября 2017 года ЭКСПО посетили более 6 тысяч школьников и 2,5 тысяч студентов.

«Накануне нового туристического сезона предприниматели в сфере туризма формируют пакеты, предложения для иностранных партнеров. И конечно, наследие ЭКСПО является значимым объектом внимания для туристов. Не каждая страна в мире может показать наследие ЭКСПО, а у Казахстана есть такая возможность и туристический рынок будет использовать этот потенциал», - считает директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

Напомним, 11 ноября 2017 года объекты Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 возобновили свою работу. В выставочном комплексе туристической зоны для посетителей вновь свои двери открыли музей «Энергия Будущего» - сфера «Нұр Әлем», Зона лучших практик, Холл Энергии и Конгресс-центр. Также круглосуточно действует подземный паркинг, предусмотренный на 1000 машиномест.





Фото: geotermiaonline.com

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