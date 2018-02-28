Шымкентского "охотника за полицейскими" ограбили

В салоне автомобиля лежали различные приборы, компьютер и кошелек. Однако злоумышленники довольствовались лишь регистратором.

Известный как «Охотник за полицейскими» Руслан Жанпеисов стал жертвой кражи, сообщает zakon.kz со ссылкой на TVK. Общественник — активист припарковал свой автомобиль во дворе многоэтажки по улице Сасбукаева и зашел домой. Однако некий злоумышленник воспользовался отсутствием владельца и разбил стекло машины.

«Примерно в 8-30 утра меня разбудил звонок сторожа рекламного агентства, на территории которого я припарковал автомобиль. Сторож сообщил, что у меня разбито левое водительское стекло. Внутри автомобиля все было на месте за исключением самого дорогого видеорегистратора»,- рассказал Руслан Жанпеисов.

В салоне автомобиля лежали различные приборы, компьютер и кошелек с деньгами, все оценивалось в сумму примерно в миллион тенге, говорит Жанпеисов. Однако злоумышленники почему-то довольствовались лишь регистратором, не исключено, что в целях скрыть свои лица. Однако пострадавший с подобными предположениями не согласен.

«Это скорее всего банальная кража. Потому что забрали только один видеорегистратор, при условии, что остальные находились на видном месте. Их просто не заметили. Похоже самой ценной вещью для вора оказался этот видеорегистратор. Этот видеорегистратор дает очень хорошее качество и занимает самый дорогой сегмент на рынке».

Пострадавший позвонил по номеру «102» и написал заявление в полицию. Является ли произошедшее актом мести или обычной кражей выяснят стражи порядка.

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