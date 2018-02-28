Сенаторы призвали госорганы использовать идеи гражданских инициатив

Сенаторы отметили возрастающую роль институтов гражданского общества в условиях модернизации экономики, политики и общественного сознания.

В Сенате Парламента состоялся круглый стол на тему «Совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам развития гражданского общества», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Заместитель Председателя Сената Сергей Громов отметил возрастающую роль институтов гражданского общества в условиях модернизации экономики, политики и общественного сознания.

С. Громов остановился на роли общественных советов, созданных в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в качестве инструмента диалога между государством и гражданским обществом. Эти негосударственные институты призваны повысить прозрачность принятия государственных решений. По словам докладчика, для повышения уровня участия гражданского общества в управлении государством необходимо и далее совершенствовать деятельность общественных советов, систему общественного контроля.

Вице-спикер Сената призвал органы власти выйти на новый уровень взаимодействия с неправительственными организациями, что позволит использовать идеи и энергию гражданских инициатив для решения наиболее острых проблем страны.

«Должна быть создана устойчивая правовая база для обеспечения сотрудничества неправительственных организаций с государством и бизнесом при реализации социальных инициатив, защите прав и интересов граждан. Также должна быть оценка социально-экономического эффекта деятельности НПО, включая результаты и влияние проектов, программ», - считает С. Громов.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Бырганым Айтимова напомнила, что Глава государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» назвал основой социально-экономических успехов страны гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться нашей главной ценностью. Государством принимаются конкретные меры по сохранению стабильности, укреплению межконфессионального согласия и толерантности в стране. Созданы необходимые условия для обеспечения деятельности официально зарегистрированных в Казахстане неправительственных организаций. Вместе с тем, как отметила сенатор, в настоящее время требуется совершенствование законодательства в области государственного социального заказа.

«Мировой опыт показал, что государственная поддержка неправительственных организаций способствует повышению эффективности участия гражданского сектора в решении социально-экономических задач. Государству становится выгоднее передавать средства негосударственным некоммерческим организациям в обмен на четкие, конкретные и контролируемые обязательства с их стороны, чем создавать дополнительные госструктуры самому», - сказала Б. Айтимова.

Перед участниками круглого стола выступил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

В обсуждении приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов, президент общественного фонда «Аймак» Айгуль Соловьева, заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Ерлан Саиров, председатель совета Общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтар Манкеев, президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, исполнительный директор Ассоциации развития гражданского общества Джамиля Асанова и др.

Одним из предметов дискуссии стало содержание законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан о деятельности некоммерческих организаций», находящегося в Мажилисе Парламента. Выступающие поднимали вопросы взаимодействия между госорганами и неправительственными организациями. В частности, речь шла о функциях общественных советов, укреплении социального партнерства с неправительственными организациями, повышении качества государственного социального заказа, выделении грантов НПО, реализации подпрограммы «Атамекен» в рамках Программы «Рухани жаңғыру».

Свое видение вопросов по обсуждаемой теме также высказали депутаты Парламента и другие участники круглого стола. Прозвучали конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства по вопросам развития гражданского общества и его правоприменительной практике, которые будут направлены в соответствующие государственные органы и заинтересованные организации.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

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