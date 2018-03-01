Француз 30 лет безнаказанно насиловал женщин

Свои действия он объяснил импульсом, который не может контролировать.

Во Франции обнаружили серийного насильника, совершавшего преступления с 1988 года, то есть на протяжении 30 лет. Об этом сообщает L'Express.

Мужчина проживал в коммуне Пон-сюр-Самбре на севере страны и был арестован 26 февраля. Как рассказал на пресс-конференции прокурор города Валансьен, подозреваемый в целом признался в преступлениях. Он заявил, что изнасиловал или домогался до 40 женщин во Франции и Бельгии. Свои действия он объяснил импульсом, который не может контролировать.

По данным прокурора, нападения мужчина совершал всегда по одному сценарию, а география его атак была не слишком большой. На женщин он набрасывался сзади, причем делал он это рано утром, когда было еще темно. Преступник скрывал свое лицо, а на его руках обычно были перчатки.

Обнаружить мужчину и связать дела воедино удалось после последнего нападения. В феврале заявление об изнасиловании в полицию подала жительница бельгийской коммуны Эркелин.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили подозрительный серый Peugeot 206 с французскими номерами, пишет Le Parisien. Информацию передали коллегам в соседней стране, они в итоге смогли обнаружить автомобиль.

Во Франции удалось найти 19 жертв преступника. Его вина подтверждается ДНК-экспертизой. Ранее насильника идентифицировать не удавалось, поскольку его отпечатков и генетических данных в базе не было: мужчина никогда не был судим.

Известно, что арестованному более 50 лет. Он отец троих детей. По данным газеты, он бывший футболист, тренер и президент местного футбольного клуба. Его родные не подозревали о преступлениях, а знакомые описывают мужчину как хорошего отца и мужа и заботливого человека.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!