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Алматинские санврачи проверили качество муки в магазинах

Экспресс-лабораторию они установили в одном из крупнейших торговых центров.

Фото : Зернокорм1 марта 2018, 00:28

Качество муки проверили накануне алматинские санврачи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Экспресс-лабораторию они установили в одном из крупнейших торговых центров. По словам специалистов, на прилавках должна быть только фортифицированная продукция, то есть обогащенная железом, цинком, фолиевой кислотой и витаминами группы В. Оказывается такая мука не только полезна для здоровья, но и дольше хранится.

«В 85 странах уже пользуются фортифицированной мукой. У нас тоже в Казахстане законодательством введено в 2015 году утверждено министром национальной экономики, что должны использовать обогащенную муку. В производстве и реализации есть обогащенная мука, вот сейчас подтверждается экспресс-лабораторией», - сказала - главный специалист Управления охраны общественного здоровья Ауэзовского района г. Алматы Зина Зейналова.


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