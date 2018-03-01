Собчак о Жириновском: Его надо окропить святой водицей

Участники и причастные к скандалу высказались о его причинах.

В прямом эфире Владимир Жириновский начал оскорблять других участников дебатов, являющихся кандидатами в президенты РФ. Ксения Собчак призвала его к спокойствию, в ответ политик стал оскорблять и ее, Ксения окатила Жириновского стаканом воды, после чего тот разошелся окончательно.

Как передают Известия, Ксения Собчак считает, что Жириновский работает профессиональным троллем от политики. Она не исключает, что в другой раз потребует для себя охрану.

«Нужно было охладить дедушку. Он уже совсем развязывается. Я подумала, что его надо окропить святой водицей», — пояснила Собчак.

Муж Ксении Максим Виторган при этом уверен, что лидер ЛДПР - больной человек, не заслуживающий реакции, по сведениям Lenta.ru.

«Он старый м****, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, отнесется к нему с жалостью. Если бы я на каждого больного обращал внимание…» — презрительно сообщил Виторган.

Как сообщает РБК, в штабе самого Жириновского при этом заявили, что другие участники дебатов (Ксения Собчак, Сергей Бабурин и другие) "продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента (имеются в виду сам Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин)".

Ксению Собчак в штаб-квартире Жириновского назвали "кремлевским засланным казачком, который на выборах изображает из себя радикальную оппозицию", а также опытным провокатором. Поведение Жириновского объясняется как попытки осадить зарвавшуюся Ксению.

Сама Ксения отписалась в Инстаграм:

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. " - написала кандидат в Президенты.

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