На юго-западе от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр расположен на границе Кыргызстана и Узбекистана.

В 23 час 27 мин 11 сек зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на «СОМЭ КН МОН РК».

«Эпицентр землетрясения расположен в 473 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.58° с.ш. 72.42° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается в сообщении.

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