Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пять человек госпитализированы после сильной аварии в Алматы

Машины двигались на высокой скорости, а пассажиры были не пристегнуты.

Фото : 1 марта 2018, 02:01

В Алматы рядом с Ипподромом столкнулись Mercedes- Е-класса и Daewoo Nexia, сообщает корреспондент zakon.kz.

Mercedes на высокой скорости двигался по улице Жансугурова на север. На пересечении с улицей Мосина, в неположенном месте на дорогу выбежала женщина. Водитель не успел затормозить и автомобиль сбил ее, после чего машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где Mercedes «лоб в лоб» столкнулся с Daewoo Nexia.

Прибывшие медики госпитализировали женщину, которую от удара отбросило на несколько метров, а также водителей и пассажиров автомобилей. Состояние пострадавших пока неизвестно.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты